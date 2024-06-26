نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تزامنًا مع عرض فيلم وراء الجبل في سينما زاوية تعرف على مخرجه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فيلم “وراء الجبل” سيُعرض على مدار أسبوع في سينما زاوية بالقاهرة من يوم الأربعاء 26 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 2 يوليو، وهو فيلم للمخرج التونسي محمد بن عطية.

أفلام المخرج محمد بن عطية

لا يمكن بأي شكل فصل أي فيلم عن مخرجه بشكلٍ كامل، فالعمل السينمائي وصاحبه يكملان بعضهما بعضًا وكلما أمعنت النظر وجدت جزءًا حميميًا بكل منهما في الآخر، لهذا عندما نتحدث عن النجاح الذي حققه الفيلم التونسي وراء الجبل، وهو ثالث أفلام بن عطية الطويلة، بعد فيلمي نحبك هادي الذي حاز عنه جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين السينمائي الدولي عام 2016، وفيلم ولدي عام 2016 الذي عُرض ضمن مسابقة نصف شهر المخرجين بمهرجان كان السينمائي، ويشكل وراء الجبال عودة لمثلث برلين الذهبي إذ يتعاون بن عطية مجددًا مع المنتجة لينا بوشوشة والممثل مجد مستورة الحائز على جائزة الدب الفضي لأفضل ممثل عن دوره في نحبك هادي.

معلومات عن المخرج محمد بن عطية

في مسيرته أخرج 5 أفلام قصيرة كان أولها فيلم Romantisme، deux comprimés matin et soir عام 2004، ثم فيلم كيف الآخرين الحاصل على جائزة الحصان الفضي في المهرجان الأفريقي للسينما والتليفزيون في واغادوغو (FESPACO) عام 2006، ثم فيلم موجة عام 2008، فيلم قانون 76 عام 2011 وآخرها فيلم سلمى عام 2014 الحاصل على عدة جوائز في مهرجانات سينمائية مختلفة.

ينشغل المخرج التونسي محمد بن عطية بتأمل الجوانب النفسية لشخصياته والعلاقات المعقدة بينهم، فيقول في إحدى لقاءاته "ما يستهويني هو تأمل جوانب نفسية من الإنسان العادي الذي نراه بيننا لكننا لا ندرك حجم ما يعيشه." وعلى الرغم من أن القصص التي يختار أن يرويها يمكن أن تجدها في أي منطقة بالعالم، مثل نحبك هادي ووراء الجبال، إلا أنه يبني تفاصيل أفلامه بالتحديد من الواقع التونسي الذي يعيشه ويتشبع به وهو ما يجعل أفلامه تتسم بالعالمية لكن دون فقدانها لهويتها

وقد تخرج بن عطية في المعهد العالي للدراسات التجارية عام 1998، ثم درس الاتصال السمعي والبصري في جامعة فالنسيان بفرنسا.