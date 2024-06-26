نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تصوير عمر كمال لأغنية جديدة داخل قصر البارون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مطرب المهرجات عمر كمال، عن أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "قطر جيلك" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام، وظهر في مقطع الفيديو مودل تقوم بالرقص، وخلفهم خلفية تراثية تشبه حوائط قصر البارون إمبان بمصر القديمة.



تصريحات مديرة قصر البارون

وكشفت مديرة قصر البارون، خلال تصريحات صحفية، حقيقة تصوير الأغنية داخل القصر، لافتة أن الفيديو المتداول تم تركيبة بالفوتوشوب وليس حقيقيا معلقة:" عمر كمال معتبش عتبة القصر نهائيًا، وأي تصوير لا بد من الحجز مع الشركة المسئولة عن حجز الخدمات داخل القصر وفقًا لضوابط محددة من وزارة السياحة والآثار، والشركة هي من تقوم بإعطاء التصريحات فقط".

آخر أعمال عمر كمال

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عمر كمال أغنية أنا بطل السوق التي طرحها خلال الأيام الماضية مع المطرب محمود الليثي.

كلمات أغنية أنا بطل السوق

أنا عم الجيل ولا ليا بديل

ولا في التوكيل واسأل عني

أنا واحد بس مش عايز حس

بتكلم هوس اسمع مني

من غير شعارات ولا ولا حورات

احنا البابات واسأل عنا

هيقولو إدارات واصحاب مطارات

اه يا بغبغانات

على الفاضي زنة

اصحو فوقو رقم واحد

مش شاغل بالي بواحد

بإختصار عليكم راحت

أما أنا لاء

مش هقع طول ما انا ياض فيها

مش هخلي واحد عليها

انت عطلان كده وراميها

محتاج زقة.