طرح أغنية "مارشميلو " للفريق الغنائي "تلاتة أخوات"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح فريق "تلاتة اخوات" الغنائي، فيديو كليب أغنيتهم الجديدة "مارشميلو"، عبر صفحتهم الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعلى جميع مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بهم ٠



قام فريق تلاتة اخوات، بغناء "مارشميلو" وهي من كلمات عمر يوسف، ألحان محمود ميري، توزيع حاتم محسن، إخراج مروان مصطفي، نوعية الأغنية مقسموم تتسم بالطاقة الإيجابية والبهجة والسعادة وتليق بفصل الصيف والحفلات والأفراح ٠

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تفاصيل ألبوم مارشميلو

وأكد مدير الفريق ومنتج الألبوم المطرب تامر نور، أن الألبوم يضم 10 أغنيات أعتبرها من التجارب الموسيقية المختلفة والمتنوعة، التي تراعي الفئة العمرية التي يخاطبها الفريق، مؤكدًا أن الألبوم تم إنتاجه بجهد ذاتي منه ومن أعضاء الفريق، وبمساندة العديد من الفنانين الشباب، بعد أن رفض عدة عروض إنتاجية، حرصًا على تقديم رؤية موسيقية تلبي متطلبات السوق الغنائي، وتحافظ في الوقت نفسه على مكانة الفريق التي اكتسبها عبر سنوات، وحرص خلالها على التمسك باحترام الجمهور لما يقدمه وأبنائه من أعمال فنية جادة، وقادرة على الوصول لفئة “الأندر إيدج”، دون الانحراف عن المسار لمجرد التواجد أو تصدر الترند.



وتابع تامر حديثه قائلًا:" الأغنية الأولى تٌسمى "مارشميلو " وسيقوموا بغنائها الثلاثة، وهي من كلمات عمر يوسف، ألحان محمود ميري، توزيع حاتم محسن، إخراج مروان مصطفي "،

الأغنية الثانية هي " لحد ما نعجز"، من غناء "محمد تامر وحور تامر"، كلمات احمد إبراهيم، ألحان محمد تامر، توزيع تيام طارق، إخراج محمد دندراوي و تتسم الأغنية بالطابع الرومانسي " ٠

وتابع تامر حديثه قائلًا: " ويوجد أيضًا أغنية " عياط "، وهي غناء محمد تامر، كلمات محمد شافعي، ألحان محمد تامر، توزيع تيام طارق، إخراج مروان مصطفي، تتسم الأغنية بالطابع الدرامي، والأغنية الرابعة هي " الناس الفرفوشة "، من غناء حور تامر، كلمات عليم، ألحان نور عز العرب، توزيع هشام البنا، Motion Artist

عبدالرحمن حموده، والأغنية مقسوم مليئة بالطاقة الإيجابية والبهجة " ٠



وأضاف نور:" الأغنية الخامسة تٌسمى " عشان المركب تمشي"، وهي من غناء ماسة تامر، كلمات احمد حسن، ألحان مصطفي يسري، توزيع تيام طارق، Motion Artist عبد الرحمن حموده، الأغنية ذات الطابع الدرامي وتناول مشاكل المرأة مع الرجل ، يوجد أغنية سادسة تٌسمى "اغنية قالك ايه قال اه "، من غناء تلاتة اخوات محمد حور ماسة، كلمات مصطفي كاسبر، ألحان علي رؤوف، توزيع علي رؤوف، إخراج محمد دندراوي، وهي لون مختلف من الأغاني بموسيقاها التكنو وكلماتها الرائعة التي تحارب الطاقة السلبية، يوجد أيضًا أغنية "كلامك بحر " من غناء حور تامر، كلمات عليم، ألحان نور عز العرب، توزيع خليل وشيندي، إخراج مروان مصطفي وهي أغنية تراب وتتناول جلد ذات الرجل " ٠

وفي نهاية حديثه قال نور:" الأغنية الثامنة تٌسمى "ومنستكيش "، وهي من غناء محمد تامر، كلمات عمرو يحيى، وألحان سامر ابو طالب

الأغنية ذات طابع دامي، Motion Artist عبد الرحمن حموده، الأغنية التاسعة تُسمى "مالهاش رسوم" غناء ماسة تامر،كلمات مايكل توفيق، ألحان نديم جمال، توزيع نديم جمال، الأغنية الآخيرة في الألبوم هي " اغنية استأذن أنا "، غناء تلاتة اخوات محمد وحور وماسة، كلمات احمد حسن، ألحان مصطفي يسري، توزيع تيام طارق والأغنية مقسوم مليئة بالطاقة الإيجابية " ٠



