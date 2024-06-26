نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد٠٠بشرى تهنئ أبطال "ولاد رزق ٣" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة بشرى صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" ٠

وكانت الصورة لفيلم "أولاد رزق ٣" وعلقت عليها قائلة "مبروك للحبايب" ٠

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ميزانية إنتاج الهيئة العامة للترفية في فيلم "ولاد رزق 3"



تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن ميزانية إنتاج فيلم "ولاد رزق 3: القاضية". وأوضح آل الشيخ أن موسم الرياض ساهم في إنتاج الجزء الثالث من الفيلم بمبلغ يقدر بـ 3 ملايين دولار، إلا أن هذا الرقم ارتفع ليصل إلى 8 ملايين دولار، ما يعادل نحو 600 مليون جنيه مصري.

وأكد أن الأرقام مبشرة للغاية في السعودية ومصر ودول الخليج، مؤكدًا أن الدعاية التي انتشرت في الوطن العربي عن "ولاد رزق 3" غير مسبوقة.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3"



وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق

أبطال فيلم "ولاد رزق 3"



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.