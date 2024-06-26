نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. جاد شويري ضيف برنامج "أسرار النجوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المطرب جاد شويري، غدًا الخميس ضيفًا في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمة المذيعة إنجي علي على راديو نجوم إف ام.

جاد شويري يتحدث عن أغنية الصيت



وفي سياق آخر، كشف الفنان جاد شويري، "أن نمط هذا العمل الفني ليس جديدا بالنسبة له، ويشبه أغنيته إجازة، التي قام بغنائها مع النجمة المصرية بوسي".

وأضاف جاد شويري قائلا، "بخصوص موضوع الأغنية أن العالم يراه مختلف، بحكم غنائه مع فتاة محجبة لأول مرة، مشيرا إلى أن عمله الفني الجديد يحكي عن المظاهر وعن جمال الروح، الشخص الابيض من الداخل".

وأوضح شويري في تصريحه، "أنه اختار الغناء مع الفنانة سهيلة ليكون هناك اختلاف بينهما بحكم انهم من عالمين مختلفين، مضيفا إنه بالرغم من اختلافهما إلا أنهما يجمعهما قاسم مشترك هو جمال الروح".