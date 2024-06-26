نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب خطأ في الاسم.. أنغام تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة أنغام محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ردت أحلام عبر موقع التغريدات العالمي أكس، علي واقعة خطأ أحدي المراسلات في اسم الفنانة أنغام أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد لها علي هامش مهرجان موازين الدولي.

سبب تصدر أنغام التريند

يذكر ان الفنانة أنغام قد تعرضت إلى موقف محرج من خلال مراسلة، وذلك أثناء إجرائها أحاديث تليفزيونية على هامش مهرجان موازين الدولي، حيث قامت الصحفية بمنادتها باسم “أحلام”، لتقوم أنغام بالضحك، وحاول بعض الحاضرين تصحيح الاسم لها.

جوائز حصلت عليها انغام

حصلت الفنانة أنغام علي عدة جوائز منها: كرمت من مجلة الديرجست كأفضل مطربة عربية، كرمت من الأمم المتحدة بيوم المراه العالمي، كرمت من إذاعة «ميجا إف إم»، حصلت على تكريم بحفل الميما كأفضل مطربة عربية، تكريم المطربة في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية ال 19 الذي أقيم في دار الأوبرا في القاهرة، كرمت من إذاعة «نجوم إف إم» كأفضل مطربة عربية، جائزة أفضل مطربة عربية في مهرجان القنوات الفضائية، جائزة الموريكس دور كأفضل مطربة عربية، والدها هو الموسيقار محمد علي سليمان وعمها الفنان عماد عبد الحليم، شاركت في برنامج المواهب الفنيّة “X فاكتور” على شاشة تلفزيون دبي كعضو في لجنة التحكيم بمشاركة عبدالله الرويشد وراغب علامة.

آخر أعمال الفنانة أنغام

كانت آخر أعمال الفنانة أنغام، هي أغنية «حلفونا»، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وأغنية حلفونا للمطربة أنغام، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس.

وايضا أغنية "قلب كبير" التي قدمتها ضمن الحملة الإعلانية لمجدي يعقوب في رمضان 2024، وجاءت كلمات أغنية قلي كبير كالآتي: "سكر يا مسكر يا صغن يا أبو قلب كبير، شاطر متشطر منك أنا اتعلمت كتير، دة كلامه مكسر لكن في الحب خطير، يضحك ويكركر قلبي معاه من الفرحة يطير، قلبك أكبر من سنك يالي انت مافيش أكمل منك، أكبر قلب وأصدق حب ومش فارق لك شكل ولون، أكبر من سنك دة احنا بقينا نتعلم منك".