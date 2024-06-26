نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاروسي تفتتح الموسم الصيفي في لبنان ومصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة العالمية لاروسي السفر إلى لبنان كل سنة بسبب حبها الشديد للبنان وهذا العام افتتحت الموسم الصيفي من خلال إطلاق اغنية بعنوان “bleed the same" في شهر حزيران الماضي، من اجل السلام العالمي ووحدة الشعوب وتحدثت عن رسالة العمل في العديد من المقابلات والحوارات مع الصحافة والاعلام.

واثناء تواجدها في لبنان، شاركت لاروسي في حفل اطلاق اغنية الفنان اللبناني جو اشقر الجديدة وكان لها حضور ثقافي وفني مميّز.

حفلات لاروسي

وعلى صعيد آخر، أحيت لاروسي حفلا كامل العدد في أحد النوادي الليلية في ضبية، وتستعد حاليًا لاحياء العديد من الحفلات في الفترة المقبلة بين مصر ولبنان.

بالاضافة إلى ان لاروسي تتحضر مع العازف والمنتج الموسيقي ميشال فاضل لاحياء سلسلة حفلات فنية في مصر، ضمن عرض مسرحي فريد من نوعه يجمع بين العالمية وجزور لاروسي العربية.

ومن اجل الظهور بأبهى حلّة، اختارت لاروسي التعاون مع مصممين لبنانيين من اجل تصميم فساتين مميزة وخاصة باطلالاتها المقبلة والتي تمكنها والغناء والرقص بانسيابية، فحملت توقيع Mohtheofficial احمد حامد والمصمم فضل جابر وذلك نظرا لحبها لافكارهما وإبداعهما.

ومن جانب آخر، لاحظ المتابعون التشابه بين فستان لاروسي وميريام فارس الأزرق الذي ارتدته ميريام فارس في كليب المونديال حيث كانت لاروسي قد ارتدته سابقًا في فيديو كليب اغنيتها Cat & Mouse.

بين التجدد والابهار لاروسي تعيش نشاطًا كبيرًا في مسيرتها المهنية وتفتح آفاقًا جديدة نحو مصر وتتوق لملاقاة جمهورها هناك. كما أنها تستعد لإطلاق اغنيتها المصرية الجديدة قريبًا.