بالفيديو.. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة "يا دمعي"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح النجم رامي جمال منذ قليل أغنيته الجديدة “يا دمعي”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع أماديو، كورال أسامة الخولي، عماد كمال، مي حسن، راندة، نجلاء، تسجيل كورال ماهر صلاح.

وجاء تصميم فيديو كليب أغنية “يا دمعي” بشكل مختلف، من خلال استخدام رامي جمال شخصيات كارتونية صعيدية لكي تتماشى مع كلمات الأغنية، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها هذا الشكل.

كلمات أغنية يا دمعي



ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي.. نفسي في فرحة تنشفك

يا أصحابي طلعتوا عيرة

ملكوش غير سيرتي سيرة

غلاوتكوا راحت غلاوتكوا من بعد ما كانت كبيرة

رشّوا في سكتي خناجرهم

وأنا مأمنتش غيرهم

وروني كتير من شرهم ومدوقتش حاجة من خيرهم

ومدوقتش حاجة من خيرهم

ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

روحتلهم ردوا بابهم

يحرم على قلبي عتابهم

مش مديهم حب تاني هما خلاص خدوا منابهم

بره من قلبي اتطردوا لو يستاهلوا كانوا قعدوا

الظاهر ان الناس الحلوة خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

واللي سكنتوا مساكني من نقطة ضعفي مسكني

بطلت الطيبة بطلتها ومفيش حاجة هتحركني

عززته سقاني من ذله صدمتني ابيار غله

ويا عيني عليا مع اني قدمت الأسبوع كله

قدمت الأسبوع كله

ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك



