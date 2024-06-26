شاهد.. أحدث ظهور لـ بشري في عطلتها الصيفية

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة بشري دائما علي مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، صورا من عطلتها الصيفية في الجونة.

أحدث ظهور لـ بشري في عطلتها الصيفية

نشرت بشرى صورًا من عطلتها الصيفية في الجونة، بإطلالة ذات ألوان فاتحة، وكتبت: "لا حاجة للوصف. فقط أنا والغروب".

اخر اعمال بشري في السينما

ومن ناحية اخري، كان اخر اعمال بشري في السينما فيلم "اولاد حريم كريم"، بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

اخر اعمال بشري الغنائية

وكان اخر اعمال بشري الغنائية هي اغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik، والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار اسلام صبري الذي حرص علي تقديم الاغنية بوجهة نظر جديدة.

كلمات اغنية سلام عليكم لـ بشري

السلام عليكم قولي ازيك عامل ايه

فرحان ولا واخدك حزن معاه

املي قلبك سعاده وحزنك دوس عليه

تلقي شمسك بتنور حياه

الله علي الحياه

يا حلاوة الدنيا الله الله

الله علي الحياه

يا حلاوة الدنيا الله الله

فرحان ولا وخدك حزن معاه

آخر أعمال بشرى الدرامية

وايضا آخر أعمال بشرى الدرامية هو مسلسل طبيبة شرعية، ودارت أحداثه حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، يشارك في بطولته عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم الفنانة بشرى، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، فراس سعيد، مروة عبد المنعم، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.

نبذة عن الفنانة بشري

ولدت بشرى أحمد رزة 5 أكتوبر 1981، هي ابنة الكاتب أحمد عبد الله رزة، متزوجة من «عمرو رسلان» ولهما من الأبناء «إسماعيل» و«ليلى»، كانت بدايتها كمذيعة على شاشات الفضائيات ثم انتقلت للتمثيل عام 2002 من خلال سيت كوم شباب أون لاين، أولى بطولاتها السينمائية مع المخرج الكبير «يوسف شاهين» وذلك من خلال فيلم «إسكندرية نيويورك».