يسرا تروج لمسرحيتها الجديدة "ملك والشاطر"

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشرت الفنانة يسرا فيديو جديد لها، وذلك عبر خاصية ستوري، من خلال صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام " ٠

وظهرت يسرا في الفيديو بشخصيتها في مسرحية " ملك والشاطر " ، وعلقت على الفيديو قائلة :" مسرحية ملك والشاطر "٠

آخر أعمال يسرا

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة يسرا مشاركتها في فيلم شقو، بطولة الفنان عمرو يوسف، الفنان محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربيني، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

وحقق فيلم شقو نجاحا كبيرا على الصعيد المصري والعربي، إذ اقتربت أرباحه من 70 مليون جنيه، وقرر صناع العمل تقديم جزء ثانٍ منه يعرض ضمن موسم أفلام عام 2025.



تصريحات يسرا



وقالت يسرا: "في بداية مسيرتي الفنية، عملت 25 فيلما ومنزلوش، فسموني النجمة المعلبة، ولما نزلوا سقطوا ومنجش فيهم حاجة، وكنت محتارة وبقول لنفسي أكمل تمثيل ولا مكملش، وكان لازم أعيد حساباتي وقتها".

وأضافت: "ما دام العمل في هذه المهنة نابع عن حب، يجب تحمل عيوبه قبل مميزاته".

يسرا:مبصدقش في كلمة ضحيت دي، الطبيعي إنك بتحبي الفن وعايزاه

وتابعت:" مبصدقش في كلمة ضحيت دي، الطبيعي إنك بتحبي الفن وعايزاه، فهتستحملي الحلو والوحش اللي فيه، أنما هتقوليلي ضحيت ومجبتش عيال أنا فنانة.. لا بلاش الكلام، وما بحبش الكلام الكبير اللي ملوش أي أساسا".