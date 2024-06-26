نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سعد يقبل تحدي محمد صلاح وينشر صورته دون فلتر (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان عمرو سعد صورة له من قلب الجيم، قابلًا تحدي محمد صلاح نجم كورة القدم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهر “عمرو” وهو في الجيم بدو فلتر، وعلق على الصورة قائلآ:"قبلت التحدي"، مما أثار تفاعل عدد كبير من الجمهور معه.

منشور محمد صلاح

ونشر صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وهو يرتدي شورتا فقط، ويقف أمام حمام سباحة كبير، ويضع عليها هاشتاج: "تحدي صورة الصيف دون فلتر".

تفاصيل بيت السعد



يخوض الفنان عمرو سعد تجربة التقديم التلفزيوني لأول مرة مع شقيقه الفنان أحمد سعد وذلك من خلال برنامج "بيت السعد" ويتم الآن تصوير البرنامج في العاصمة السعودية الرياض، وتضم قائمة ضيوف البرنامج باقة من ألمع نجوم مصر والوطن العربي، منهم الفنان محمد هنيدي والفنانة إليسا، والفنان أحمد السقا، والشاب خالد، ويقوم بإخراج البرنامج المخرج محمد سامي.

آخر أعمال عمرو سعد

وكان آخر أعمال عمرو سعد هو مسلسل «الأجهر»، الذي ضم عددًا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبو سريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.



قصة مسلسل الأجهر



تدور أحداث مسلسل «الأجهر» في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها شخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيهما