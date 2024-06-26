نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجلاء بدر تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نجلاء في الصورة برفقة أصدقائها، اردتدت نجلاء فستان لونه أزرق، جومانا فستان لونه كحلي، وتركت شعرها منسدلًا ٠

أحدث أعمال نجلاء بدر

يذكر أن مسلسل أزمة ثقة بطولة نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك زاهر، هاجر الشرنوبي، مروة الأزلي، إيهاب فهمي، وآخرين ومن تأليف أحمد صبحي.

أعمال تستعد لها نجلاء بدر

جدير بالذكر إنه تعاقدت نجلاء بدر مؤخرًا على المشاركة في مسلسل حالة إنكار، بطولة خالد النبوي تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا التي تخص البورصة.

آخر أعمال نجلاء بدر

يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر مشاركتها في مسلسل صوت وصورة، ومسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات.



وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.



أبطال مسلسل "صوت وصورة"



ومسلسل صوت وصورة يشارك فيه إلى جانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.