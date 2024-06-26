نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عريس من جهة أمنية".. محمد التاجي يكشف عن تفاصيل مثيرة في اختيار أزواج بناته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان محمد التاجي عن تجربته الشخصية في اختيار أزواج بناته خلال مشاركته في برنامج "أم العروسة مع شيرين قباني" على قناة الحدث اليوم.

وأثناء اللقاء، أكد "التاجي"، أن موضوع اختيار العريس لبناته كان صعبًا للغاية بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه شعر بالغيرة الشديدة تجاه أزواج بناته، لأنهم يأخذون جزءًا منه.

وأوضح "التاجي"، أنه لم يتدخل في اختيار أزواج بناته الاثنين، إلا أنه كان يعبر عن انزعاجه وغضبه بشدة إذا شعر بأي تقصير من جانبهم، مؤكدًا أن بناته هن جزء لا يتجزأ من حياته ويرغب في أن تبقى بقربه.

وفي سياق متصل، كشف التاجي عن حالة من الاكتئاب عانى منها بعد زواج ابنته الكبرى وسفرها، حيث أغلق على نفسه الغرفة لمدة ١٠ أيام، معبرًا عن الصعوبات التي واجهها في تكييفه مع تلك الحياة الجديدة.

وختم التاجي حديثه بالحديث عن تجهيزات زواج بناته، مشيرًا إلى أنه سافر إلى الصين لشراء العفش وجميع المستلزمات اللازمة لتجهيز منازلهن.