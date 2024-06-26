نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد التاجي يرفض التدخل في شكوى بنته من زوجها: "يفسد العلاقة أكثر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الفنان محمد التاجي، رفضه التدخل في شكوى بنته من زوجها، مشيرًا إلى أن أي تدخل خارجي قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الزوجية بدلًا من حلها.

وأوضح التاجي، خلال مشاركته في برنامج "أم العروسة مع شيرين قباني" على قناة الحدث اليوم، أنه يؤمن بأن كل مساهمة خارجية في العلاقة بين الزوجين تكون كالمسمار الذي يضرب في نعش الحياة الزوجية، ما يمثل سببًا رئيسيًا في ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمعات الحديثة.

قبل زواج بناته، أكد التاجي، أنه حرص على إعطائهن "الوصايا العشرة" بشكل محايد، من خلال توضيح حقوقهن وواجباتهن، مشددًا على أهمية تقديم الواجبات قبل المطالبة بالحقوق.