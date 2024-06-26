نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد التاجي يرد على منتقدي شخصيته في مسلسل 'العتاولة' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان محمد التاجي عن تفاصيل مثيرة حول دوره في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، مؤكدًا على تعقيدات شخصية "فوزي" التي يؤديها في العمل الدرامي.

وأعرب التاجي خلال لقائه في برنامج "أم العروسة مع شيرين قباني" المذاع على قناة الحدث اليوم عن تحديات تجسيد دور "فوزي"، موضحًا أنه أول مرة يقوم بدور بهذه الخصوصية خلال مسيرته الفنية.



وأضاف "التاجي"، أنه تبنى وجهة نظر شخصية "فوزي" بشكل مفصل، مشيرًا إلى التباس الذي حدث بين شخصيته في المسلسل وشخصيته الحقيقية.

وتحدث "التاجي"، عن الانتقادات التي واجهها بسبب دوره، مؤكدًا أن بعض الآراء كانت غير مبررة.

وأشار إلى ظاهرة اللجان الإلكترونية التي تسعى لتشويه الصورة الفنية للفنانين.

وفي سياق متصل، أكد "التاجي" بدء تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، مشيرًا إلى استمرارية فريق العمل وتواصلهم في إثراء العمل الفني بمزيد من التفاصيل والتشويق.

واختتم "التاجي"، بالتعبير عن توقعاته لملامح شخصيته في الجزء الثاني، مشيرًا إلى أن "فوزي" سيواجه صدمات كبيرة قد تؤثر على نفسيته، مما يجعل منه شخصية معقدة قد تتحول لشخصية مريضة نفسيًا.