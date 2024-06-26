نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلبنان.. نيكول سابا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة نيكول سابا، الذي ولدت 26 من يونيو 1974، واحتفلت سابا هذا العام مع زوجها الممثل يوسف الخال، النجم أحمد سعد خلال تواجده في لبنان.

وحرصت نيكول سابا، على مشاركة متابعة جمهورها ومتابعيها عبر خاصية ستوري موقع إنستجرام، فيديو الاحتفال عيد ميلادها، حيث أتمت عامها الـ50 اليوم.

وظهرت سابا في فيديو وهي تجلس بجانب زوجها الممثل يوسف الخال في أحد المطاعم، ويجلس بجانبها أحمد سعد ويغنيان واحدة من أشهر أغانيها "أنا طبعي كدة".

تعاون نيكول سابا مع احمد سعد

سبق، تعاونت الفنانة نيكول سابا مع يستعد الفنان أحمد سعد، في حفل غنائي ضخم، على أحد مسارح العاصمة الإدارية، وسط حضور جماهيري كبير، وقدما في الحفل باقة من أجمل اغانيهما، مثل بحبك يا صاحبى ووسع وسكوت وبتعاير وغيرها من الأغاني وسمك القرش والجو حلو وصورة سيلفى ومش وقت الكلام لـ نيكول سابا.

اخر اعمال نيكول سابا

وكان اخر اعمال نيكول سابا هي اغنية «خلصت خلاص» من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لـ أماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد، أغنية «فيلينج كول»، بطريقة الفيديو كليب، على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وميكس وماستر أماديو.

كلمات أغنية خلصت خلاص:

كنت أعمل قد ما بعمل، ومفيش ولا حاجة عاجباه، ياما قابل حبي بلا مبالاة، كان لازم نطرده من قلبي، واقفل بالقفل وراه، ده الحب بلاه لو بالإكراه، دموعي مبقوش ينزلوا، بشوفه شفاف بهمله، احوالي بعده اتحولوا، وللاحسن بكتير، برة من قلبي اترمي، والحب لو ليه محكمة، مشاعره تطلع كلها، كلها غش وتزوير آه، أنا نسيته بلا رجع مافيش ولا دمعة، هتنزل ع الاشكال دي

آخر أعمال أحمد سعد

وكان آخر أعمال أحمد سعد، هي أغنية «مبروك يابن المحظوظة»، ضمن أغاني فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، وتضمنت كلمات أغنية مبروك يابن المحظوظة: «يا ليل يا عين يا ليل، يا يا عين يا ليل.. آه، كل حاجة طالعة منها حلوة، زي المانجا وأحلى لا وأحلى، العيون عاملين بلاوي في المكان، توهتها ساحلة لا دي ساحلة، خفة ايد دم دي في كفة، والدلع يا ناس في كفة».