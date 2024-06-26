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أحمد جودة - القاهرة - انتهي المخرج نبيل مكاوي من تصوير أحدث أعماله الغنائية كليب " أنا مش سعيد " للمطربة " أديل بركات " وسوف يتم طرح الكليب قريبا على القنوات الفضائية ومواقع السوشيال ميديا.



"أنا مش سعيد " كلمات أشرف أمين، ألحان مديح محسن، توزيع وميكس هاني ربيع، مدير تصوير مينا نبيل، ومن إخراج نبيل مكاوي.



قال المخرج نبيل مكاوي في تصريحات صحفية الاهتمام بجودة التصوير أولوياتي ودائما يسعى لتقديم صورة أفضل فى جميع أعمالي وذلك لتقديم الفن بصورة أفضل.

وأضاف المخرج نبيل مكاوي الاهتمام بجودة التصوير واختيار الأماكن يساعد على نجاح العمل.

وأكد نبيل مكاوي أن الفترة المقبلة سوف يتم طرح أعمالي بشكل جديد وأفكار لم تنفذ من قبل وستكون نقطة رجوعي بقوة.

وانتهى مؤخرا المخرج نبيل مكاوي من تصوير وطرح كليب باب الطايبة للمطربة نورهان المرشدي الذي حقق نسبة مشاهدة عالية على منصات السوشيال ميديا.

" باب الطايبة " كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسل، إنتاج NJMusicProduction، ومن إخراج نبيل مكاوي.

المخرج نبيل مكاوى ينتهي من تصوير أحدث أعماله الغنائية " أنا مش سعيد "

المخرج نبيل مكاوى ينتهي من تصوير أحدث أعماله الغنائية " أنا مش سعيد "

آخر أعمال نبيل مكاوي



جدير بالذكر أن أخر أعمال المخرج نبيل مكاوي كليب " أنا البكاي " للمطرب مصطفى محفوظ.

" أنا البكاي " كلمات خالد فرنس، ألحان وتوزيع محمد شفيق، مكس وماستر محمود عزت، ومن إخراج نبيل مكاوي.

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