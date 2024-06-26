نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة جديدة تواجه شيرين عبد الوهاب بعد تسريب 'كل الحاجات' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت المطربة شيرين عبدالوهاب تريند مؤشر بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تسريب أغنية لها بعنوان “كل الحاجات” على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع من الأغنية، وترددت أنباء عن أن الأغنية الجديدة مسربة بعد أن سجلتها شيرين خلال الفترة الماضية لكنها أجلت إطلاقها بسبب أزمتها الأخيرة.

وجاء تسريب الأغنية الجديدة لـ شيرين عبدالوهاب بعدما أثار زوجها السابق المطرب حسام حبيب الجدل بتسجيلات صوتية مسربة، يكشف خلالها معاناة شيرين مع شقيقها واعتدائه عليها.

وفي سياق آخر، كشف الفنان حسام حبيب، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن دخول الفنانة شيرين عبدالوهاب إحدى المصحات، لمرورها بحالة نفسية سيئة

قائلًا: «كل دا كلام غلط، شيرين كويسة وزي الفل، هي بس حالتها النفسية وحشة بسبب اللي عملوا أخوها فيها».

وعقبت شيرين، على تصريحات حسام حبيب، قائلة: «فوجئت باللي حصل من محمد عبدالوهاب.. وكل اللي قاله حسام حبيب مظبوط، أخويا باعني»، لافتة إلى أنها حررت توكيل عام لشقيقها منذ سنوات وبموجبه استولى على حساباتها على السوشيال ميديا الخاصة بها.

وأكد حسام حبيب أنه سيتقدم ببلاغ ضد من قام السرقة، حيث حذر من تداول تلك التسجيلات قائلا: «محتوى الموضوع أن أخوها مضى توكيل بأثر رجعي أنه يتنازل عن السوشيال ميديا بتاعة شيرين دون علمها، التوكيل ملغي، وده أتقدم به بلاغ رسمي للنائب العام.. وأنا مبقولش كلام مرسل أو اتهامات مش موجودة».

وأضاف: «لكن شيرين مقدمة بلاغ عن طريق المحامي ياسر قنطوش وأعتقد الناس بدل ما تهاجم المفروض تفهم مين السبب في منع شيرين النهارده عن التواصل مع جمهورها، وأنها تنزل أغاني جديدة».

وأوضح: «أعتقد أن الناس لازم تفهم ليه شيرين متعطلة ومش عارفة تنزل حاجة وسبحان الله أنا مقصدتش التصريح، أنا بتكلم في محادثة خاصة على تليفوني أن حد يسربها وينزلها ده شيء غير أخلاقي».

واختتم: «المحتوى بتاعها سليم وأتقدم به بلاغات للنائب العام، وأي حد هيتكلم عني سواء من الجمهور أو موقع صحفي هتقدم ضده ببلاغ ومش هتنازل عنه».

تسريب اغنية كل الحاجات ازمة جديدة لشرين

وتقول كلمات الأغنية: «كل الحاجات شبه الحاجات بس مش هي الطريق شبه الطريق والصديق شبه الصديق والأمسيات والاغنيات وحاجات كتير فيكي وحاجات كتير فيا كل الحاجات شبه الحاجات بس مش هي كل الحاجات شبه الحاجات إلا الكراهية كل الدروب مش عارفاني كل المواسم برد كل الشوارع نكراني».

من جانبه، قال طارق عبد الستار مؤلف اغنية كل الحاجات

“كل الحاجات من كلماتي وألحان وتوزيع خالد عز، وصدمت بتسريب الأغنية بصوت شيرين عبد الوهاب”.

واعتبر الشاعر أن ما حدث تعدٍ صارخ على حقوقه كمؤلف، وأنه لم يمنح شيرين التصريح لتقديمها.

كما قال طارق عبد الستار” مسألة التسريب المريبة بهذا الشكل، لها أضرار كبيرة مادية وأدبية، ولهذا بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية”، وأوضح أن الأغنية قام بكتابتها ووضع الفنان خالد عز، اللحن والتوزيع منذ عام 2016.

وانتشرت أغنية “كل الحاجات” بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع يوتيوب، كما تصدرت مؤشر البحث على غوغل، قبل أن يخرج مؤلفها ويعلن عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد شيرين.

في المقابل، خرج محمد عبد الوهاب، شقيق المطربة شيرين، عن صمته ليوضح تفاصيل ما حدث له جراء أزماته الأخيرة معها واتهامها له بأنه باعها لشخص آخر، وسيطر على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب محمد منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرفق معه قرار النيابة بحفظ القضية التي حركتها شقيقته ضده.