نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ ينشر صورة برفقة أنتوني جوشوا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن إقامة ثاني نزال لـ "موسم الرياض" خارج السعودية، بعد أن أعلن عن الأول بين الأميركي نيرينس كروفورد والأوزبكي إسرائيل مادريموف في لوس أنجلوس في الثالث من أغسطس، حيث شارك "تركي" جمهوره بصورة له برفقة أنتوني من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" بطل العالم بالوزن الثقيل أنتوني جوشوا سفيرًا للملاكمة في موسم الرياض".



تعليقات الجمهور على منشور تركي ال الشيخ

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دائما مختلف ومتطور، وغيرها من التعليقات.



وسيقام ثاني نزالات موسم الرياض خارج السعودية في لندن في 21 من سبتمبر المقبل وسيجمع النزال الرئيسي في ستاد ويمبلي الملاكم البريطاني البطل في الوزن الثقيل أنتوني جوشوا مع مواطنه "دانييل دوبوا" الذي حقق فوزًا بالضربة القاضية الفنية ضد خصمه فيليب هرغوفيتش في الرياض ضمن نزالات "5vs5".



آخر أعمال تركي ال الشيخ

والجدير بالذكر آخر أعمال تركي ال الشيخ فيلم أولاد رزق 3،الذي حاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وحقق إيرادات مرتفعة في تاريخ شباك تذاكر السينما.