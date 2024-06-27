شاهد.. راندا عبد السلام بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة راندا عبد السلام متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت راندا وهي ترتدي بلوزة قصيرة باللون الأبيض، مع تسريحة شعر ملموم.

آخر أعمال راندا عبد السلام



شهرة كبيرة حققتها الفنانة راندا عبد السلام، عقب ظهورها في مسلسل «55 مشكلة حب»، إذ استطاعت أن تجذب إليها الأنظار لطلتها الرقيقة وجمالها الطبيعي وإتقانها الأدوار المنسوبة إليها، كما شاركت النجم مصطفى قمر في دور البطولة في مسلسل فارس بلا جواد والذي حقق نجاح جماهيري وقت عرضه.

نبذة عن راندا عبد السلام



راند عبد السلام تعتبر واحدة من أبرز الوجوه الفنية الشابة من مواليد 25 فبراير عام 1988 بمدينة القاهرة مصر وعمرها الحالي هو 35 عامًا، خريجة المعهد الفنون المسرحية وبجانب الفن تمارس عدة نشاطات ورياضات أخري أبرزهم السباحة.

وتخرجت راندا عبد السلام في المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت أثناء فترة دراستها بالمعهد فى الكثير من العروض المسرحية المختلفة ومثلها الأعلى بالتمثيل هي الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة.

واستطاعت راندا أن تجذب إليها أنظار الجمهور مؤخرًا من خلال طلتها الرقيقة وجمالها الطبيعي وحديثها عن ضرورة أداء الأدوار التمثيلية بإتقان بعيدًا عن إعتمادها على مظهرها، وهو ما كشفت عنه كثيرًا وأكدت فى أكثر من برنامج أنها تأخذ الكثير من الكورسات التأهيلية داخل معهد الفنون المسرحية أو خارجه.