نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية للفنان الراحل صلاح قابيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل اليوم الخميس الموافق 27 يونيو ذكرى ميلاد الفنان الراحل صلاح قابيل، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1931، ورحل عن عالمنا يوم 3 ديسمبر عام 1992، رحل وترك بصمته الفنية الخاصة في كثير من الأعمال الفنية التي شارك بها على مدار مشواره الفني.

معلومات عن صلاح قابيل

ولد صلاح قابيل، في 27 يونيو 1931، بقرية نوسا الغيط إحدى قرى مركز أجا محافظة الدقهلية، وانتقلت عائلته للعيش في القاهرة وفيها أكمل دراسته الثانوية، والتحق بكلية الحقوق في القاهرة الا إنه لم يمضِ بها كثيرا وترك دراسة الحقوق، والتحق بمعهد الفنون المسرحية، ومن هنا كانت بدايته الفنية.

مسيرة صلاح قابيل الفنية



برع "قابيل" في تقديم أدوار متنوعة خلال مسيرته الفنية، وقدم العديد من الأعمال الفنية ما بين المسرح والسينما والدراما.

ومن أبرز أعماله في السينما:فيلم "زقاق المدق"، "بين القصرين"، "نحن لا نزرع الشوك"، "دائره الانتقام"، "ليلة القبض على فاطمة"، "غرام الافاعي"، "بطل من ورق"، "الهلفوت"، وغيرها من الأعمال.

ومن أبرز أعماله في الدراما: مسلسل "بكيزة وزغلول"، "غدا تتفتح الزهور"، "زكية هانم"، "الحب وأشياء أخرى"، "المدينة الهادئة".