نجوى كرم: "مش بشوف نفسي فنانة استعراضية وبخاف من الذكاء الإصطناعي"

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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت النجمة اللبنانية نجوى كرم خلال تصريحات تلفزيونية عن رأيها بالذكاء الاصطناعي وألقاب الفنانين، وغيرها من الأمور.



وقالت:" أنا مع كل شيء يصنع لـ الخير، مثل السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، ولكن في بعض الأشخاص بيستخدموها في الشر، ولكني بخاف من الذكاء الاصطناعي لأنه ممكن يزيل الطرب من الحياة".



وأضافت: "الاسم هو الأبقى مش فلان والألقاب نوع من التقدير لمسيرة الفنان، وبنشوف بيستحق اللقب ولا لا على مسيرته الفنية، اللي قدمها".

نجوى كرم: مش بشوف نفسي فنانة استعراضية

وتابعت:" ومش بشوف نفسي فنانة استعراضية، وبحب أشوف الأرشيف بيستعرض نفسه".



نجوى كرم تكشف عن مواعيد أحدث أعمالها الغنائية الجديدة

وأشارت: "عندي ألبوم جديد نزل منه أغنية، وهينزل كل فترة أغنية حتى يكون ألبوم".



آخر أعمال نجوى كرم

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة اللبنانية نجوى كرم، هو ألبوم كاريزما، وقدمت خلاله 7 أغاني، أبرزهم: أغنية زعلك صعب، بحبك حب، وإني اشتقتلو، 10 دقائق، مغرومة بحالي، كاريزما.

كلمات أغنية كاريزما

الله يبعث له الهنا والفرحة دوم

يا اللي قلبي بغرامه جانن مغروم

لحظة وحدة من دونه أنا برفض عيش

عشقانة لون عيونه وأمري محسوم

كاريزما قوية هضامة وشبوبية

جينتلمان مرتب شيك هيبة وطلة ملوكية

كاريزما قوية هضامة وشبوبية



جينتلمان مرتب شيك هيبة وطلة ملوكية

بضله مرستق حاله شو ع باله

شاغل ها الدنيا بسحره وبجماله

بطيبة قلبه بنفسيته وبأخلاقه

الكل بيحلف وحياته يا نياله



كاريزما قوية هضامة وشبوبية

جينتلمان مرتب شيك هيبة وطلة ملوكية

كاريزما قوية هضامة وشبوبية

جينتلمان مرتب شيك هيبة وطلة ملوكية

كاريزما قوية قوية، قوية هضامة وشبوبية