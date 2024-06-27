بحضور كبير.. ثقافة قنا يشهد ندوة "30 يونيو.. ثورة بناء وطن"

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أحمد جودة - القاهرة - شهد قصر ثقافة قنا ندوة بعنوان" 30 يونيو.. ثورة بناء وطن"، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد احتفالًا بالذكرى الـ 11 للثورة المجيدة، في إطار احتفالات وزارة الثقافة.

ندوة بعنوان" 30 يونيو.. ثورة بناء وطن"

أقيمت الندوة بالتعاون مع قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عدنان بدوى مدير عام إعلام جنوب الصعيد، ويوسف رجب مدير مجمع إعلام قنا، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية.

استهلت الفعاليات بحديث للدكتور عباس منصور، حول المرحلة التى أعقبت ثورة يناير، وما تعرضت إليه البلاد من انفلات أمني، موضحا دور القوات المسلحة في مقاومة التهديدات الخارجية التى حاولت النيل من البلاد، حتى قيام ثورة 30 يونيو التي أعادت المسار الصحيح للدولة.

وواصل الكاتب مصطفى بكري الحديث واصفا اللحظات التي سبقت ثورة 30 يونيو موضحا ما تبع ذلك من تطور حقيقي شمل قطاعات الدولة كافة، كالأنفاق التي عبرت إلى سيناء وساهمت في توفير الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، ومنظومة التنمية الحقيقية بتوشكى.

أهمية الحفاظ على استقرار الوطن وعدم الانسياق خلف مروجي الشائعات

وأكد خلال حديثه أهمية الحفاظ على استقرار الوطن وعدم الانسياق خلف مروجي الشائعات، لافتًا أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الخير، خاصة مع بذل المزيد من الجهد.

وتواصلت فعاليات الندوة المنعقدة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، من خلال فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال، مع كلمة تناول خلالها مدير عام إعلام جنوب الصعيد، تاريخ الأزمات والثورات التي مرت بها البلاد وما تبعها من عمليات تنموية من أجل السلام والاستقرار، والحفاظ على هوية الدولة المصرية.

واختتم اللقاء بحديث مدير مجمع إعلام قنا عن دور الشعب الواعي الذي قاد الثورة واستطاع إنقاذ البلاد، من أجل تصحيح المسار وبناء الجمهورية الجديدة.

برنامج حافل

جاءت الندوة ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة، تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، ويضم أكثر من 200 فعالية بالقاهرة والمحافظات، تتنوع ما بين العروض والورش والمعارض الفنية، واللقاءات التثقيفية، وغيرها من الفعاليات وذلك خلال الأسبوع الحالي وحتى مطلع يوليو المقبل.

