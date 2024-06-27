حفل ليلة من دويتهات السينما المصرية ببشتاك

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أحمد جودة - القاهرة - يقيم بيت الغناء العربي،"قصر الأمير بشتاك"، بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش، حفل فرقة "ليلة من دويتوهات السينما المصرية" مع الفنانة داليا الدويني والفنان أشرف علي، في الثامنة مساء غدًا الخميس 27يونيو، بمصاحبة فرقة نجوم مصرية، بقيادة المايسترو مصطفى المهدي وداليا الدويني وأشرف علي بمصاحبة فرقة نجوم مصرية بقيادة المايسترو مصطفي مهدي.

حفل فرقة "ليلة من دويتوهات السينما المصرية"



تعد داليا الدويني وأشرف على من المطربين الأساسيين لفرقة عبد الحليم نويره للموسيقي العربية بدار الأوبرا المصريه منذ أكثر من 25 عام، قدما الكثير من الحفلات الفنية علي مدار سنوات داخل مصر وخارجها، حصلا على العديد من الجوائز وشهادات التقدير بدول عربية وأوروبية، كما يشارك في الحفل كضيوف شرف مجموعة من صوليستات فرقة نجوم مصرية.



برنامج الحفل

يضم برنامج الحفل تقديم أغنيات:

"تعالى اقولك، يادي النعيم، حاجة غريبة، احتار خيالي، عايز أروح، ياسلام علي حبي وحبك، على قد الليل ما يطول، بتسأل ليه عليا ويارايحين للنبي الغالي".

