نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. الأنامل الصغيرة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بمعهد الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات الثقافة المصرية لإكتشاف ودعم البراعم الفنية المميزة والإحتفال بالمناسبات القومية الهامة تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لأوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة المايسترو راجي المقدم في الساعة الثامنة والنصف مساء السبت 29 يونيو بمعهد الموسيقى العربية .

حفلًا لأوركسترا الأنامل الصغير

يتضمن البرنامج فقره وطنية خاصة إحتفالا بثورة ٣٠ يونيو وتضم " ميدلي وطني،علو الإعلام،زي ماهي حبها، مهما خدتني المدن" بالإضافة إلى باقة من اشهر الأعمال والمعزوفات المصرية والعربية والعالمية منها أغاني:" قدها، طيري يا عصفورة،شوف يا عزيزي،صغيره على الحب،ابو زعيزع، سقف، الفيس بوك، اليوم الحلو ده" وميدلى لكبارالفنانين منهم "محمد فوزى، عبد الحليم حافظ وسعد عبد الوهاب إلى جانب ثنائيات غنائية منها "نيللى وشريهان، بالإضافة إلى المقطوعات الموسيقية المميزة منها" lambada، Vamos،سهر الليالي، اللي بالي بالك، عم احمد، يا ست ياختياره، بتغنى لمين (السمسمية) وتتر بكيزه وزغلول وبرنامج حكاوي القهاوي" .

نبذة عن أوركسترا الأنامل الصغير

تعد الفرقة أوركسترا متكامل من أطفال من سن 5 حتى 13 سنة، وتقدم أنواع مختلفة من الموسيقات المصرية التراثية والحديثة بالاضافة إلى الموسيقات العالمية، ويأتى ذلك فى إطار الحفاظ على الهوية المصرية الموسيقية، ويشار إلى أن الفرقة شاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات.