مبتتحسبش كده..كريم عبد العزيز يوضح موقفه من ترتيب الأسماء على الأفيش

القاهرة - محمد ابراهيم - وضح النجم كريم عبد العزيز موقفه من وضع اسمه على البوستر الرسمي في أي عمل يقدمه خاصةً لو كان العمل يتشارك فيه مع نجم آخر، حيث قال خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس على هامش فعاليات موسم الرياض،:" أنا محسبهاش كدة.. كلنا زمايل والأهم هو التفاهم بين فريق العمل لنجاحه مع الجمهور".

كريم عبد العزيز الفيل الأزرق 3

ويستعد كريم عبد العزيز لبدء تصوير أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم «الفيل الأزرق 3»، بعد نجاح الجزئين الأول والثاني، وتحقيقهما إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر وذلك بعد ترك المخرج أحمد مراد النهاية مفتوحة في الجزءين السابقين.

كريم عبد العزيز في تجربة ولاد رزق 3

وأوضح في تصريحات تلفزيونية له، أنه قدم فيلم كيرة والجن مع أحمد عز ولم يتطرقا لهذه الأمور وحقق الفيلم نجاح كبير جدًا، وأشار أنه حرص على مباركة أحمد عز بنجاح ولاد رزق 3 وشارك معه كضيف شرف.



تفاصيل ولاد رزق 3

وشارك كريم عبد العزيز كضيف شرف في فيلم ولاد رزق 3، والفيلم تدور أحداث الجزء الثالث منه بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.



آخر أعمال كريم عبد العزيز





يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز هو فيلم بيت الروبي الذي حقق به نجاح كبير،وتدور قصة فيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الكثيرين، حول زوجين هما إبراهيم الروبي «كريم عبدالعزيز» وإيمان الروبي «نور» ابنة عمه لديهما طفلان ولد وبنت، يعيشان بمنزل على أحد الشواطئ الساحلية، وتضطرهما الظروف للسفر إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق ليواجهان ماضي أليم بسبب حادث تسببت فيه زوجته وقت عملها كطبيبة لأمراض النساء والتوليد.