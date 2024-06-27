نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل سينمائي جديد يجمع أحمد عز وكريم عبد العزيز بعد نجاح "كيرة والجن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان كريم عبد العزيز على حضور المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس فعاليات موسم الرياض، وكشف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب عن تحضيره لفيلم جديد.



عمل سينمائي جديد في انتظار كريم عبد العزيز

وقال كريم عبد العزيز خلال حواره مع عمرو أديب على هامش موسم الرياض أن فيلمه الجديد يتعاون فيه مع أحمد عز بعد نجاح “كيرة والجن”، مؤكدا أن العمل برعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وأن العمل ليس فيلم ولاد رزق 4، والذي طلب المستشار تركي آل الشيخ تقديمه في عام 2025 بمشاركة كريم عبد العزيز.

أبطال ولاد رزق 3



ويعرض لكريم عبد العزيز حاليًا بالسينمات فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.