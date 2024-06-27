فن ومشاهير

عمل سينمائي جديد يجمع أحمد عز وكريم عبد العزيز بعد نجاح "كيرة والجن"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل سينمائي جديد يجمع أحمد عز وكريم عبد العزيز بعد نجاح "كيرة والجن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان كريم عبد العزيز على حضور المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس فعاليات موسم الرياض، وكشف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب عن تحضيره لفيلم جديد. 

ea023566de.jpg


عمل سينمائي جديد في انتظار  كريم عبد العزيز

 

وقال كريم عبد العزيز خلال حواره مع عمرو أديب على هامش موسم الرياض أن فيلمه الجديد يتعاون فيه مع أحمد عز بعد نجاح “كيرة والجن”، مؤكدا أن العمل برعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وأن العمل ليس فيلم ولاد رزق 4، والذي طلب المستشار تركي آل الشيخ تقديمه في عام 2025 بمشاركة كريم عبد العزيز.

26fa41a5ff.jpg

أبطال ولاد رزق 3
 

ويعرض لكريم عبد العزيز حاليًا بالسينمات فيلم  ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا