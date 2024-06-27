بعد أول يوم عرض.. "ملك والشاطر" لأحمد عز ويسرا ترفع شعار "كامل العدد" وتحتل المركز الأول على "تويتر"

القاهرة - محمد ابراهيم - نجاح كبير حققته مسرحية "ملك والشاطر" لأحمد عز ويسرا بعد أول يوم عرض على مسرح "بكر الشدي" بالرياض في المملكة العربية السعودية حيث رفعت المسرحية شعار "كامل العدد" بالإضافة إلى تصدرها تريند "تويتر" واحتلالها المركز الأول على نفس الموقع.

تصريحات يسرا في المؤتمر الصحفي لملك والشاطر

وقد أُقيم الثلاثاء الماضي في الرياض مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"، وذلك بحضور أبطال المسرحية، وفي البداية تحدثت الفنانة يسرا، عن تفاصيل مشاركتها في مسرحية "ملك والشاطر"، حيث قالت: "عندما قررت العودة للمسرح من جديد، فضلت أن أعود مع النجم الكبير أحمد عز، وكل النجوم الموجودين في العمل، وقد تكون آخر مسرحية أقدمها في حياتي".



وعندما طُلب من الفنان أحمد عز خلال المؤتمر التحدث في بداية المؤتمر رفض، وقال: "أنا برحب بكل الناس بس أنا مقدرش أتكلم في وجود أستاذتي، فأنا بستأذن إن النجمة الكبيرة يسرا اللي أنا بتشرف بيها هي اللي تبدأ الكلام".

وأعربت الفنانة يسرا، عن سعادتها الكبيرة بتصرف أحمد عز، قائلة: "أنت من أحلى الناس اللي أنا قابلتها في حياتي، ومبسوطة إننا رجعنا نشتغل مع بعض تاني بعد مسلسل ملك روحي، وبرحب بكل اللي موجودين".



ليعترف النجم أحمد عز، بعد حديثها بأنه مدين لها بالفضل، حيث قال نصًا: "سعيد جدًا بالعمل مع أستاذتي يسرا، وكل النجاحات الذي حققتها، يسرا السبب فيها بعد ربنا، وأنا مدين لها بالفضل وتعلمت منها الكثير منذ دخولي الفن".

أبطال مسرحية ملك والشاطر

جدير بالذكر أن يشارك النجم عز، في المسرحية عدد كبير من النجوم وهم، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.