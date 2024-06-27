نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. طرح كليب "لا أبالي" للفنانين مسلم ومحمود العسيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المنتجة لكليب "لا أبالي" للفنانين مؤدي المهرجانات مسلم والفنان محمود العسيلي عن إطلاقه في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس 27 يونيو، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.

تفاصيل الكليب ومحتواه

يتضمن كليب "لا أبالي" المشهد التمثيلي للمشاجرة التي أثارت جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظن البعض أنها حقيقية. يظهر في بوستر الكليب الفنان مسلم رابطًا رأسه بالشاش كما ظهر في فيديو المشاجرة التمثيلي، وإلى جانبه الفنان محمود العسيلي وهو يضحك.

الجدل حول الفيديو

في منتصف شهر يونيو الجاري، أثار فيديو تشاجر الفنانين مسلم ومحمود العسيلي جدلًا كبيرًا، تساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة المشاجرة، خصوصًا وأن مسلم قال في الفيديو إنه تشاجر بسبب التقليل من شأنه أمام خطيبته من قبل المطرب محمود العسيلي.

حقيقة الفيديو

في الحقيقة، الفيديو هو عبارة عن مشهد تمثيلي للدعابة بين مسلم والعسيلي. قام مسلم بنشر الفيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام، مع إضافة أيقونة الضحك في التعليقات. يظهر في الفيديو مسلم وهو يتشابك بالأيدي مع محمود العسيلي، قائلًا: "والله العظيم هقول لحمدي بدر بتقل مني قدام خطيبتي"، ليرد عليه العسيلي: "أنت متأخر عليا كل ده هستناك 15 سنة".

ردود الفعل والترويج للكليب

بعد نشر الفيديو، تساءل عدد كبير من جمهور الفنانين عن حقيقة هذه الخناقة، حيث انتشر الفيديو بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن مصادر موثوقة، تبين أن الفيديو هو مشهد تمثيلي للترويج لعمل فني جديد من إنتاج حمدي بدر، والذي من المفترض الإعلان عنه خلال ساعات قليلة.