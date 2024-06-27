عرض "أحداث لا تمت للواقع بصلة" لفرقة ببا ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية

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أحمد جودة - القاهرة - بحضور جماهيري كبير، قدمت فرقة قصر ثقافة ببا،أمس الأربعاء، عرض "أحداث لا تمت للواقع بصلة" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الـ46، والمقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

عرض "أحداث لا تمت للواقع بصلة"

العرض عن نص "ست شخصيات تبحث عن مؤلف" للكاتب الإيطالي لويجي بيرانديللو، ويأتي كمحاولة للتأكيد على دور الفن في التعبير عن الواقع وقضايا المجتمع، من خلال أسرة "عم فاروق" المكونة من 6 أفراد، التي تحاول إقناع مخرج بتقديم مسرحية تتناول قصة حياتهم، أثناء بروڤة لفريق المسرح، وبعد صراعات يوافق المخرج ويستعين بهم في العرض لطرح مشكلاتهم، ليكتشف أنها نفس المشكلات التي يعاني منها الفريق ومنها غياب التواصل الأسري، لينتهي الأمر بمحاكمة عاجلة للآباء.

أوضح المخرج أحمد عبد الباسط أن العرض يحمل رسالة وهي علاقة المسرح بالواقع الذي نعيشه، مشيرا إلى ضرورة أن يقدم المسرح أعمالا تناقش القضايا التى تهم المجتمع حتى لا يعزف عنه الجمهور.

"أحداث لا تمت للواقع بصلة" إعداد محمد السوري، دراماتورج وأشعار وألحان أحمد عبد الباسط، ديكور وملابس فاطمة فاخر، تنفيذ ديكور حمدى قطب، تصميم إضاءة مايكل يعقوب، توزيع موسيقى روماني زاخر، غناء أمل عزمي، مساعد مخرج شهد جمال، ومخرج منفذ شريف شجاع.

أداء تمثيلي: رمزي وديع، محمد طه، أنجي رأفت، يوسف رجب، إيريني عياد، عاطف سعد، رجب عبد النبي، مهرا عزت، ريتا يونان، جنى بشندي، أكرم عبد المنعم، الحسيني محسن، عصام فؤاد، بسملة محمد، ومحمد الروبي.

قدم العرض بلغة الإشارة ترجمة إسراء دهب، بحضور لجنة التحكيم المكونة من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

يقام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية، بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانًا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان، وتستمر فعالياته حتى بعد غد السبت.

ويستقبل قصر ثقافة روض الفرج اليوم الخميس في السابعة مساءً العرض المسرحي "مركب بلا صياد" لفرقة الفيوم القومية، عن نص الكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، ترجمة محمد الأمين، وإخراج أحمد السلاموني.

وتقدم فرقة قومية أسوان العرض المسرحي "آه يا ليل يا قمر" في التاسعة مساءً على مسرح السامر بالعجوزة، عن رائعة الكاتب الراحل نجيب سرور، إعداد وليد مصطفى، وإخراج إيهاب زكريا.