نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "ولاد رزق 3" يتجاوز 4 مليون جنيهًا بإيرادات أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم ولاد رزق 3 تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ السينما، وحقق الفيلم أمس الأربعاء إيرادات وصلت إلى 4 ملايين و26 ألفًا و107 جنيهات، ولا يزال محتفظًا بالمركز الأول في شباك التذاكر بعد مرور أسبوعين من طرحه في السينمات.

أحداث ولاد رزق 3





وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعدمرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

الأغنية الدعائية لفيلم ولاد رزق 3 تتصدر التريند





يذكر أنه تم طرح الأغنية الدعائية "لفيلم ولاد رزق 3" وهى أغنية بعنوان "القاضية" وتم طرحها مؤخرًا على موقع يوتيوب وتصدرت التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهى من كلمات الثنائي إسلام شيندي وحازم إكس، وألحان إسلام شيندي، وتوزيع أحمد توينز وتوزيع رقمي لفيرال ويف.