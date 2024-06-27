فن ومشاهير

أروع أغاني النجم مدحت صالح على المسرح الكبير

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أحمد جودة - القاهرة - انطلاقًا من ثقافة التكامل والترابط بين عناصر المنظومات الإدارية لتحقيق النجاح والتميز المؤسسي تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لصالح صندوق تأمين العاملين بالأوبرا يحييه النجم الكبير مدحت صالح  بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وقيادة الفرقة الموسيقية للمايسترو أحمد عامر وذلك فى الثامنة والنصف مساء السبت 29 يونيو على المسرح الكبير.

 

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أروع أغاني النجم مدحت صالح على المسرح الكبير
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أروع أغاني النجم مدحت صالح على المسرح الكبير
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أروع أغاني النجم مدحت صالح على المسرح الكبير

 

برنامج  حفل مدحت صالح 


يتضمن البرنامج مختارات من أهم أعمال مدحت صالح بالإضافة إلى عدد من أعمال الموسيقى العربية التي اشتهر بأدائها.

 

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية كصرح ثقافى وفني ضخم  تحرص على إقامة هذا الحفل السنوي تأكيدًا على إلتزامها  بتقديم الدعم الدائم للعاملين بها مع مواصلة تقديم الفن الراقى لجمهورها العريض بمشاركة مميزة  للنجم الكبير مدحت صالح التي تحظى حفلاته بالأوبرا بإهتمام جماهيري كبير.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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