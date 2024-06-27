تعرف على تفاصيل فيلم "سلايف" لـ ياسمين صبري

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة ياسمين صبري وهنا الزاهد على بطولة فيلم جديد بعنوان السلايف، والعمل من إخراج معتز التوني.



تفاصيل الفيلم الأصلي



والفيلم مأخوذ عن فورمات أجنبية، تحديدًا عن فيلم تركي بعنوان حرب السلفات عُرض في 2020، وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية العائلية، وحقق نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه.



أحداث فيلم حرب السلفات

وتناول الفيلم قصة السلفات جيزم وسلطان، وهما معروفتان بحبهما الشديد للسوشيال ميديا وحبهما لأنفسهما، ويختلف مفهومهما للزواج تمامًا، كما تعيشان سويًا في نفس البيت، مما يؤدي إلى الكثير من المشاكل والصراعات بينهما على البيت والأخوة، وتمران سويًا بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، وشارك في بطولة حرب السلفات عدد من النجوم الأتراك منهم جوبسي أوزاي وميرفي ديزدار وفيريت أكتوغ وأوراز كايجلار أوغلو.



آخر أعمال ياسمين صبري



والجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري فيلم أبو نسب، الذي شاركت في بطولته مع محمد إمام، وقدمت خلاله شخصية لايف كوتش تعيش قصة حب مع إمام تنتهي بالزواج، ولكن يمر الثنائي سويًا بالعديد من الأزمات بسبب تاريخ والد ياسمين الإجرامي والذي يقدم دوره ماجد الكدواني ضمن الأحداث.



أبطال فيلم أبو نسب



شارك به وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيكو وشيرين رضا وماجد المصري ومحمد ثروت وأحمد فهيم، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.