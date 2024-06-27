نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمو بيكا يثير الجدل بتصريحاته وصورته الجديدة على إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا صورة جديدة على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، مما أثار تفاعلًا كبيرًا من متابعيه.

صورة ملفتة وتعليق مثير

في الصورة، ظهر حمو بيكا مرتديًا حذاءين غير متطابقين، وعلق قائلًا: "الفلوس ما بتنضفش المعفن ولا بتشبع الجعان ولا بتعلي الواطي ولا بتخليك راجل.. اللي عمل الفلوس بيصرفها علشان يقدر يجيب غيرها، لكن اللي عملته الفلوس بيخاف يصرفها علشان ميسواش من غيرها".

وأضاف: "الأصول يا سادة ملهاش علاقة بغني أو فقر ولا بعلم ولا بجهل، قلة الأصل لها علاقة بالبيئة والبيت اللي خرجت منه، اللي يتكلم بلغة الفلوس واطي ابعد عنه رصيده سراب ووهم.. الأصول محدش بيتعلمها يا تكون متربي عليها يا هتعيش طول عمرك تسمع عنها".

واختتم بيكا تعليقه بالقول: "في ناس ميؤوس منها إنهم يفهموا الأصول والاحترام فعز نفسك عنهم.. ابن الأصول يا ابني يؤتمن حتى في عداوته وقليل الأصل لا يؤتمن حتى في صداقته".

أزمة حمو بيكا ونور التوت

أثارت تصريحات حمو بيكا مؤخرًا جدلًا واسعًا بسبب خلافه مع زميله السابق نور التوت والضجة التي تسبب فيها بعد إهدائه سيارة بوش.

تفاصيل الخلاف

اتهم نور التوت، شريك حمو بيكا السابق في الغناء، بيكا بالاستيلاء على أمواله، وفضح العديد من المعلومات عنه في فيديو بث مباشر. وبدأت القصة بخروج نور التوت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتهم حمو بيكا بسرقة 200 ألف دولار، أرباح قناتهما على يوتيوب التي أسسها مع فريقه منذ 6 سنوات. وواصل نور التوت اتهاماته بأن "حمو بيكا" يستمتع بأرباح القناة وحده دون العودة له أو لعلي قدورة.

رد فعل حمو بيكا

بعد ساعات من اتهامات نور التوت، تقدم حمو بيكا ببلاغ للنيابة، متهمًا نور التوت بالسب والتشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حرر بيكا محضرًا في قسم شرطة العجوزة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. وفي بلاغه، أكد بيكا أن نور التوت أساء إلى سمعته بشكل متعمد من خلال سبّه وقذفه والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامه بسرقة 200 ألف دولار، حصيلة أعمال فنية عبر قناته على يوتيوب.