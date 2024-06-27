نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص|لقاء سويدان تكشف لـ دوت الخليج الفني عن شخصيتها في حرب الجبالي وموقفها من السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة لقاء سويدان في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "حرب الجبالي" الذي تم الإنتهاء من تصويره منذ عام ولم يتم تحديد موعد طرحه حتى الآن.

شخصية لقاء سويدان في حرب الجبالي



وأوضحت تفاصيل شخصيتها قائلة:"أنا منتظرة جدًا حرب الجبالي ينزل لأن برضوا الحمد لله عاملة شخصية مختلفة خالص هى ست بلدي وحربؤة شوية وبتاعت مشاكل وحوارات وأنا حبيت الشخصية أوي وكنت عملاها بمجهود كويس، اتمنى يتعرض قريب إن شاء الله ".



موقف لقاء سويدان من السينما



وعن موقفها من السينما بعد آخر تجاربها بفيلم "خليك في حالك " عام 2007 أوضحت:"تجربة خليك في حالك كانت أول تجربة ليا في السينما وكانت لذيذة وممتعة، حابة ارجع تاني للسينما بس يتعرض عليا حاجة مناسبة لأن أنا في الفيديو والمسرح الحمد لله محققة مكانة كبيرة كويسة فلازم لما يتعرض عليا حاجة سينما تكون في نفس المستوى ومش مهم حجم الدور على قد ما يكون الدور مؤثر وليه أهمية ".

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور الأحداث في إطار شعبي بين تجار الأقمشة والصاغة وسط أجواء من الخناقات والنقاشات العائلية يجسد أحمد رزق شخصية حرب ووالدة صلاح عبد الله ووالدته سوسن بدر، والمسلسل من نوعية المسلسلات الطويلة 45 حلقة، منقسمة لـ 3 أجزاء، كل جزء 15حلقة.



أبطال حرب الجبالي



المسلسل بطولة أحمد رزق ويشاركه العمل كلا من نسرين آمين، صلاح عبدالله، سوسن بدر، فردوس عبد الحميد، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، هبه مجدي، أحمد عزمي، لقاء سويدان، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامه.

ويعرض الآن لـ لقاء سويدان مسلسل الوصفة السحرية،

و يدور في إطار دراما إجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحة لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لإنه ا تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية على dmc



يتم عرض مسلسل الوصفة السحرية يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر شاشة قناة dmc، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة الثانية صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الرقمية من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا.