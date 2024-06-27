نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممكن تبقى آخر حاجة في حياتي.. النجمة يسرا تتحدث عن مسرحية "ملك والشاطر" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في مؤتمر صحفي وبحضور الأبطال المشاركين معها، تحدثت النجمة يسرا عن مسرحة ملك والشاطر التي يشاركها في بطولتها النجم أحمد عز، مصرحة بأنها قد تكون آخر مسرحية لها في مسيرتها الفنية، والمسرحية قد بدأ عرضها اليوم 26 يونيو وحتى يوم 6 يوليو على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي بالمملكة العربية السعودية.

يسرا تشيد بـ أحمد عز



وفي حوارها الصحفي أشادت يسرا بالنجم أحمد عز وبتعاونهما سويًا، كما تحدثت عن الفن في السعودية وأثنت على الجمهور السعودي قائلة "الجمهور السعودي من أكتر الناس اللي بتحب الفن، وعندهم علاقة مع الفن من زمن الزمن، وماكناش نقدم فيلم جديد قبل ما نبيعه في السعودية".

أحداث مسرحية ملك والشاطر



وتدور أحداث مسرحية ملك والشاطر حول شاب يدعى حسن يخوض مغامرة كبيرة للحصول على "السعسع الأسود"، وهو المهر الذي طلبته الملكة ست الكل لكي يتمكن من الزواج من شقيقتها، ولكي يشفيها من لعنة أصابتها منذ سنوات. ويشارك يسرا وعز في بطولة المسرحية؛ سيد رجب وشيماء سيف ومصطفى غريب، والمسرحية من إنتاج آلاء الغزالي وتأليف محمد محمدي.

عودة يسرا لخشبة المسرح



مسرحية ملك والشاطر تمثل عودة يسرا إلى خشبة المسرح بعد غياب دام 22 عامًا، منذ مسرحية لما بابا ينام في 2002، أمام علاء ولي الدين وهشام سليم وحسن حسني.

يُذكر أن مسرحية ملك والشاطر هي التعاون الرابع للنجمة يسرا مع أحمد عز، بعد أن تعاونا معًا في ثلاثة أعمال، هي فيلم كلام الليل (1999)، ومسلسل ملك روحي (2003)، وفيلم ولاد رزق 2 (2019)، حيث ظهرت فيه يسرا كضيفة شرف بشخصيتها الحقيقية.

أحدث أعمال يسرا فيلم شقّو الذي نافس في موسم عيد الفطر الماضي 2024، وشاركت في بطولته مع عمرو يوسف، ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل.