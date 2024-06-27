نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. لطيفة تطرح اغنية جديدة بعنوان "بتقول جرحتك "عبر يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الفنانة لطيفة لطرح أغنية جديدة لها بعنوان "بتقول جرحتك "اليوم عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

آخر أعمال لطيفة

يذكر أن آخر أعمال لطيفة أغنية "مفيش ممنوع" من ألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل والإخراج للمخرج وليد ناصف.



كلمات أغنية مفيش ممنوع



وتقول كلمات الأغنية:

مفيش صح وغلط بينا

مفيش ممنوع

سوا اللي نحسه بنقوله

بصوت مسموع

مافيش حاجة بتحكمنا

وكنا ولسه من يومنا

انا وانت اللي ننهي

ونبدأ الموضوع

بنتقابل بألف طريقة نختارها

وبنجدد كلام في الحب مش معروف

بنتعدى الحدود بينا ونكسرها

فبنطمن قلوب تانيه ملاها الخوف

عشان انا وانت إحساسنا

من الدنيا دي مُستثنى

بنتمرد سوا ونُخرج عن المألوف

مافيش حاجة إسمها لاء

ولا اسمها ليه

ولا مابين الناس احنا هيبقى شكلنا إيه

عشان مين احنا نحسبها

وليه نفضل نرتبها

وفيه بينا اللي رتبنا حياتنا عليه.