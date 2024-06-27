إسلام إبراهيم ينصم لمسلسل "تيتا زوزو"

القاهرة - محمد ابراهيم -

انضم الفنان اسلام ابراهيم، مؤخرا لمسلسل "تيتا زوزو" مع النجمة إسعاد يونس وبدا تصوير منذ ايام قليلة.

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندى موسى، محمود البزاوي، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ومقرر عرضه فى الأوف سيزون على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

إسلام إبراهيم و اسعاد يونس

من ناحية أخرى يصور الفنان اسلام ابراهيم دوره في مسلسل روح جدو والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة وهو مكون من 8 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا.

أبطال مسلسل “ روح جدو”

مسلسل "روح جدو" من بطولة كل من رنا رئيس، إسلام إبراهيم، رشدي الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، حنان يوسف، من إخراج أسامة عرابي وتأليف حسام كمال.