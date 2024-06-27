حورية فرغلي توجه رساله لمتابعيها "انا لم أتغير بل من حولي هم المتغيرون"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة حورية فرغلي رسالة لمتابعيها وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت حورية صورة لها وعلقت عليها قائلة: "حورية فرغلي لا تتغير بل من حولها هم المتغيرون".



وفي سياق آخر تواصل الفنانة حورية فرغلي تصوير مشاهدها في مسلسلها آلجديد سيما ماجي.

تدور أحداث مسلسل سيما ماجي في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

ابطال مسلسل سيما ماجي

مسلسل سيما ماجي، بطولة رانيا يوسف، وحورية فرغلي، وكمال أبو رية، ومادلين طبر، ومحمد أبو داوود، وسحر رامي، من تأليف حسان دهشان، وإخراج تامر السعدني، ومدير التصوير الدكتور محمد شفيق. يذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي في الدراما كان مسلسل "أيام"، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم، ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.