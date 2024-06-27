نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميلة عوض تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها من باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشرت الممثلة جميلة عوض صورة جديدة لها، وذلك عبر ستوري صفحتها الرسمية، على موقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام "

وظهرت جميلة وهي في باريس، ارتدت تيشرت وشورت لونهم أخضر فاتح، شال فوقهم، تركت شعرها منسدلًا ٠

IMG_1341



عقد قران جميلة عوض



سبق، كشف المخرج عادل عوض تفاصيل عقد قران ابنته الفنانة جميلة عوض، من المونتير أحمد حافظ، الذي سيقتصر الحضور فيه على أشخاص من الأسرتين فقط على أن يتم داخل منزل الفنانة، وايضا واحتفلت جميلة عوض، بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، الخطبة كانت قد تمت منذ فترة، لم تكشف جميلة من قبل سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في البرامج التليفزيونية عن حالتها العاطفية فلم يكن يعلم الجمهور بدخولها في علاقة حب أو خطوبة ليتفاجئوا في الساعات الماضية بأنباء زواجها من المونتير أحمد حافظ.



أعمال جمعت جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ

ويذكر ان الفنانة جميلة عوض قد تعاونت من قبل مع المونتير أحمد حافظ في فيلم "الضيف" ومسلسل " لا تطفئ الشمس" و"هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

آخر أعمال جميلة عوض

وكان آخر أعمال الفنانة جميلة عوض هو مسلسل لانش بوكس، بطولة الفنانة غادة عادل، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني 2024، حيث قدمت الفنانة فيه شخصية ندى، جسدت شخصية ندى، تبحث عن شخص يدعى يوسف أو ياسين في محل إلكترونيات، تدور أحداث العمل حول دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلول لمشاكلهن.



آخر أعمال أحمد حافظ

وكان آخر أعمال أحمد حافظ كان فيلم "إن شاء الله ولد"، يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى، الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر.