نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادين نجيم تروج لمشروعها الجديد في مجال التجميل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشرت الممثلة نادين نجيم مجموعة صور جديدة، وذلك عبر ستوري حسابها الشخصي، بموقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام " ٠

وظهرت نادين وتستعمل منتجاتها الخاصة بالبشرةً والتجميل، ومن هذه المنتجات التي نشرتها عبر ستوري صفحتها كان سيرم للبشرة وبلاشر للخددود وروج٠

آخر أعمال نادين نسيب نجيم



ومن ناحية أخرى، كان اخر اعمال نادين نسيب نجيم شاركت في رمضان 2024 بمسلسل "2024 "من بطولة نادين نجيم، محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، كارمن لبس ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، وهو من كتابة بلال شحادات، إنتاج شركة "الصبّاح" وإخراج فيليب أسمر. وهو يتكون من 15 حلقة، تجسد نادين نسيب نجيم شخصية النقيب سما ضمن أحداث العمل، وتعود مجددًَا بقصة ومغامرات جديدة، ويجمع مسلسل 2024 لأول مرة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع الفنان محمد الأحمد وهو من إخراج فيليب أسمر والذي تعاون مع نادين في أكثر من عمل سابقا ومن تأليف بلال شحادات.

وأيضا مسلسل وأخيرا مسلسل اجتماعي ويتضمن عناصر التشويق والإثارة، وتدور أحداثه حول بطلة المسلسل "نادين" التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضي مخيف تخفيه عمن حولها، حتى لا يعرفون كيف وصلت إلى ما هي عليه الآن، بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، وغيرهم من النجوم، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن إخراج أسامة الناصر.

خطيب نادين نسيب نجيم يحتفل بمناسبة عيد الحب



ويذكر أن ناريغ ناربيكيان، خطيب الفنانة نادين نسيب نجيم قد احتفل بمناسبة عيد الحب «الفلانتين»، بطريقة رومانسية أثارت إعجابها وإعجاب متابعيها، ونشرت نادين عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام»، فيديو من منزلها الذي فُرش بالورود الحمراء في كل أركانه بواسطة خطيبها ناريغ، معربةً عن حبها للمفاجأة، وعلقت على الفيديو قائلةً: «شكرًا جزيلًا لك يا حبي.. إنه أمر أكثر من رائع، أحبك ناريغو كثيرًا»، وكانت نادين نسيب نجيم احتفلت قبل يومين بعيد ميلادها مع أولادها وشاركت الجمهور بصور من الاحتفال وظهر أمامها أربع قوالب حلوى مكتوب عليهم حرف N وشكل قلب.