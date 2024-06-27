نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عمرو يوسف ضيف برنامج "الراديو بيضحك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان عمرو يوسف ضيف برنامج الراديو بيضحك الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى المذاع عبر راديو 9090.



ويذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو يوسف، هو فيلم "ولاد رزق 3 -القاضية"، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، منذ بداية عرضه في السينمات، لذلك إحتل المركز الأول في شباك التذاكر.



أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3"



ويشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" كوكبة من الفنانين أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3"



وتدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.