نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "إمبراطورية ميم".. خالد النبوى يبدأ تصوير أول عمل درامي أسترالي "سراب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق النجم خالد النبوي لبدء تصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة "سراب" والذي يعد النسخة العربي من المسلسل العالمي «Seven Types of Ambiguity»، من إخراج أحمد خالد، وهو أول عمل درامي أسترالي، وذلك بعد النجاح الذي حققه خلال الماراثون الرمضاني 2024.

مسلسل “سراب” سينتهي تصويره خلال شهر ونصف، والمقرر عرضه في شهر سبتمبر المقبل 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، ويضم العمل 10 حلقات، وهو من إخراج أحمد خالد، ويضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو بطولة كلًا من خالد النبوي، والفنانة يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبوعبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني.

أبطال مسلسل “إمبراطورية ميم”

ويضم مسلسل “إمبراطورية ميم” نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، وحلا شيحة، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.

أحداث “إمبراطورية ميم”



مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.