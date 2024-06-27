نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسماء الفائزين في الميما 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نتائج حفل مسابقة حفل جوائز الشرق الاوسط ميدل إيست "Mema Encouragement Awards" السنوية لعام 2024.

وحصدت إذاعة الراديو 9090، جائزة أفضل محطة إذاعية في الشرق الأوسط في جوائز "ميدل إيست ميوزك أورد MEMA - ميما" السنوية لعام 2024، وايضا فازت قناة free tv بجائزة افضل قناة مزيكا.

بينما جائزة التشجيعية في حفل جوائز الشرق الاوسط التشجيعية للموسيقي لعام 2024، فازت بها الفنانة حنان الشاطر وكارلا شمعون، حبيبة الحفناوي.

وجائزة أفضل مهندس صوت في حفل جوائز الشرق الاوسط لعام 2024، فاز بها هاني محروس، وافضل دي جي حصل عليها خالد حسين.

أفضل مخرج كليب في حفل جوائز الشرق الاوسط لعام 2024، فازت بها بتول عرفة، حصلت بوسي علي جائزة أفضل مطربة شعبية، وافضل مطرب الفنان احمد سعد.

وحصد الفنان هشام عباس علي جائزة الشرف في حفل جوائز الشرق الاوسط لعام 2024، وكارمن سليمان افضل مطربة شابة، وافضل اغنية منفردة لـ ناصف زيتون.

وفاز الفنان احمد شيبة بجائزة افضل مطرب شعبي، بسمة عطا افضل مطربة صاعدة، جائزة الميما المرموقة للمواهب لـ المطربة روبي والفنان رامي صبري، افضل مغنية آمال ماهر.

حصل تامر حسين جائزة أفضل شاعر، وافضل ثنائي روبي واحمد سعد، ووسام عبد المنعم افضل منظم موسيقى، عزيز الشافعي افضل ملحن، وافضل مطرب صاعد عزيز مامي.

كما فازت أغنية "براحة شوية" لـ بهاء سلطان جائزة افضل اغنية فيلم، اغنية في حياتنا ناس لـ عمرو دياب افضل، اغنية، احمد جمال افضل مطرب شاب، وجائزة افضل مقطع لـ كارول سماحة "نصيحة مني".

ويذكر أن الفنان رامي صبري حصد جائزة أفضل ألبوم لـ "معايا هتبدع"، افضل فرقة موسيقيّة حصل عليها لـ شارموز، جائزة افضل اغنية لمسلسل كانت من نصيب" ابراهيم صبري".

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