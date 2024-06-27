نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كمال أبو رية شخص انتهازي في مسلسل «سيما ماجي» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان كمال أبو رية، لتصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «سيما ماجي»، بطولة الفنانة رانيا يوسف والفنانة حورية فرغلي، من تأليف حسان دهشان وإخراج تامر السعدني.

ويجسّد كمال أبو رية شخصية رجل انتهازي يدعى طارق، متزوج من سيدة من الطبقة الاروستقراطية وهي الفنانة مادلين طبر، وهو شخص بريجماتي يُحب مصلحته ويخطط طول الوقت لكي يحقق مكاسب أغلبها غير مشروعة.

وأشار كمال أبو رية أن هذه الشخصية جديدة ولم يقدمها من قبل، شخص شرير انتهازي، لافتًا إلى أنه يسعى لتقديم روح الدعابة أيضًا من خلال الدور حتى لا يصبح قاتم جدًا، قائلًا: «اخدت الدور في اتجاه الدعابة عشان ميبقاش قاتم أو ي أنا معملتش الشرير المكشر طول الوقت، بيهزر شوية على خفيف عشان مانخرجش بره اطار الشخصية مع مراته والبيت وبيسبب لهم مشاكل كتير عشان يحقق من وراهم مكاسب شخصية».

أحداث مسلسل سيما ماجي

تدور أحداث مسلسل «سيما ماجي»، في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل سيما ماجي

مسلسل «سيما ماجي»، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.