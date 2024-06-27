نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان مصطفى منصور يتعرض لحادث سير.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفنان مصطفى منصور، منذ قليل، لحادث سير مروع، نتج عنه تحطم سيارته بالكامل، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية والاطمئنان علي حالته الصحية.

ونشر "منصور" صورة لسيارته بعد الحادث، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله".

آخر أعمال مصطفى منصور

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى منصور الفنية، هو مشاركته في مسلسل "حدوته منسية"، بطولة الفنانة سوسن بدر، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.



أبطال وصناع مسلسل "حدوتة منسية"

شاركت في بطولة مسلسل "حدوتة منسية" عدد كبير من النجوم أبرزهم: سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، أحمد عادل، مجدي البحيرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفي شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبوالعطا، محمد عزمي، شريف طلبة، ندى فقيه، ومن تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.



أحداث مسلسل "حدوتة منسية"

تدور الأحداث في إطار درامي، حيث يتناول العمل قصة امرأة تمتلك مصنع رخام، والتي تجد نفسها في مواقف صعبة، وعليها مواجهة كل شيء في ظل وجود زوجها، وتتوالى الأحداث.