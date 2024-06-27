نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيبة وبوسي يتشاركًا جائزة اللون الشعبي لحفل جوائز الشرق الاوسط لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نتائج حفل مسابقة حفل جوائز الشرق الاوسط ميدل إيست "Mema Encouragement Awards" السنوية لعام 2024، حيث فاز الفنان أحمد شيبة بجائزة أفضل مطرب شعبي، حصلت بوسي على جائزة أفضل مطربة شعبية.

ويذكر أن الفنان رامي صبري حصد جائزة أفضل ألبوم لـ "معايا هتبدع"، افضل فرقة موسيقيّة حصل عليها لـ شارموز، جائزة افضل اغنية لمسلسل كانت من نصيب" ابراهيم صبري"، فازت اغنية "براحة شوية" لـ بهاء سلطان جائزة افضل اغنية فيلم، اغنية في حياتنا ناس لـ عمرو دياب افضل، اغنية، احمد جمال افضل مطرب شاب، وجائزة افضل مقطع لـ كارول سماحة "نصيحة مني".

آخر أعمال بوسي

وكان آخر أعمال بوسي هي أغنية ارقص معايا، من تأليف هاني عبد الكريم ومن ألحان مدين ومن توزيع يحيى يوسف، وايضا اغنية “مش شايفنهم”، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي ودابل زوكش وأروكسترا المايسترو هاني فرحات، وكان أخر أعمال بوسي في مجال السينما هو فيلم "إنت حبيب وبس" بطولة محمود الليثى، بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى، وكان آخر أعمالها في الدراما هو مسلسل "الحساب يجمع" بطولة يسرا، كريم فهمى، محمود عبد المغنى، ايمان العاصى، ندا موسى، مراد مكرم، ناردين فرج، تامر حبيب، ديانا هشام، حازم إيهاب.

آخر أعمال أحمد شيبة

وكان آخر أعمال أحمد شيبة هي الأغنية الدعائية لمسلسل العتاولة الذي عرض في موسم رمضان 2024، أغنية فى فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى ومى سليم ونسرين طافش، وهى من كلمات رضا المصري، وألحان خالد سلطان، وتوزيع طه الحكيم، وايضا اغنية قاتلي وجاي تقولي شالوم، وذلك تضامنًا مع أشقائنا في غزة بسبب ما تعانيه في الفترة الحالية من أزمة مروعة على يد الاحتلال الإسرائيلي من قتل وذبح ومجاعة وحجب أبسط احتاجاتهم الأساسية عنهم، كليب أغنية هجوم مفاجيء إلى جانب مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال وهي من كلمات وألحان عمر قطب، توزيع إسلام شبسي، وإخراج أشرف رمضان، وحققت الأغنية نجاحات ساحقة خلال فترة طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.