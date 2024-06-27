نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. أحمد هارون ضيفا في برنامج "كلام الناس" مع ياسمين عز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفنان أحمد هارون، مساء اليوم، ضيفا على الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها " كلام الناس"، الذاع عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر"، ومن المقرر أن يكشف خلال الحلقة عن سبب غيابه عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، ويتحدث عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الشخصية ومشواره الفني.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "إم بي سي مصر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البوستر الرسمي للحلقة، وأرفقت به تعليقا:" النجم احمد هارون في اول ظهور وأول حوار.. تفاصيل واسرار يكشفها لأول مرة الليلة في ضيافة ياسمين عز وبرنامج "كلام الناس"..السادسة مساءً على mbc مصر".

آخر أعمال أحمد هارون

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد هارون الفنية، هو مشاركته في فيلم "سبوبة" الذي تم عرضه في عام 2012، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

أبطال وصناع فيلم "سبوبة"

شارك في بطولة فيلم "سبوبة" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أحمد هارون وراندا البحيرى وخالد حمزاوى وشريف سمير، وغيرهم من الفنانين،،و من تأليف وإخراج بيتر ميمى.