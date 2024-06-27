نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آسر ياسين عن دوره في فيلم "ولاد رزق3 – القاضية":الشايب شخصية مختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الفنان آسر ياسين على شخصيته في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق-القاضية"، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر "ياسين" مقطع فيديو من كواليس تصوير مشاهده في فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، وعلق عليه قائلا:" الشايب شخصية مختلفة عايشة في عالمها الخاص، تعالوا معايا العالم ده، ولاد رزق، القاضية، الشايب".

أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3"

يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" كوكبة من الفنانين أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3"

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.