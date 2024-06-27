لطيفة تطرح ثالث كليباتها من ألبوم مفيش ممنوع بعنوان "بتقول جرحتك"

القاهرة - محمد ابراهيم -







طرحت الفنانة لطيفة اليوم الخميس الموافق يوم 27 من شهر يونيو الجاري ثالث كليبات ألبومها الجديد 'مفيش ممنوع' وجاء الكليب بعنوان 'بتقول جرحتك' وتم طرحه أيضًا بطريقة الذكاء الإصطناعي Ai بعد أن طرحت كليب مفيش ممنوع على نفس طريقة الـ Ai.



تفاصيل أغنية بتقول جرحتك

في سياق متصل جائت كلمات أغنية بتقول جرحتك من كلمات كريم حكيم، وتوزيع تميم، ومن ألحان خالد فتوح، أما عن إخراج الكليب فـ هو للمخرج الكبير وليد ناصيف، وتصدر الكليب التريند عقب طرحه مباشرة من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



آخر أعمال الفنانة لطيفة

طرحت الفنانة التونسية لطيفة حديثًا ڤيديو كليب بعنوان "مفيش ممنوع" والذي تم تصويره على طريقة الذكاء الإصطناعي Ai، ولاقت الأغنية رواجًا كبيرًا من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في أقل من 24 ساعة من طرحه على موقع "يوتيوب".



كلمات أغنية بتقول جرحتك

وتقول كلمات الأغنية

بتقول جرحتك.. وعرفت غلطي وجيت صارحتك

وحاولت أصلح ف اللي فات.. وفضلت أحايلك بالساعات.. وقبلت تكسفني بصراحتك

قليت في راحتك.. وكنت ببكي عشان صالحتك..

وقبلت أسفي بمعجزات.. عمال تألف في حكايات..

سايباك تعيش وهمك براحتك

تحب أقول للناس حقيقتك

تحب أقول مين اللي دمع من دقيقة

تحب أضيع تاني هيبتك

ولا انت زي زمان بتزعل م الحقيقة

خلیني ساكتة أنا لو حاسبتك

مش هتلقى الهادية والعاقلة البريئة

بتقول عليا القسوة كانت طبع فيا

وندمت متأخر وجيت

وعشان حنين قال نسيت

وقبلت ترجع تاني ليا.